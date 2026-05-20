زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد.. كم النسبة المتوقعة؟

يستعد أصحاب المعاشات والمستحقين لصرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هناك ترقب واسع لموعد زيادة المعاشات 2026 السنوية و نسبة الزيادة المقررة، حيث من المتوقع أن تتم الزيادة خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقاً للقانون.

موعد زيادة المعاشات السنوية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف اعتبارًا من الأولمن يوليو من كل عام، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم قواعد الزيادة الدورية للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات المالية والاكتوارية الخاصةبتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأميناتالاجتماعية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.

نسبة زيادة المعاشات 2026

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن نسبة زيادة المعاشات 2026 عقب الانتهاء من الدراساتواعتمادها بشكل نهائي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحابالمعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.





موعد صرف معاشات يونيو 2026

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،سيتم صرف معاشات شهر يونيو مبكرًا قبل حلول عيد الأضحى، في إطار جهود الدولة للتيسيرعلى أصحاب المعاشات وتوفير مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والمناسبات الرسمية.

وأوضح اللواء جمال عوض أن صرف معاشات يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو2026، من خلال مختلف وسائل الصرف الإلكترونية والتقليدية، بما يضمن سهولة حصولالمواطنين على مستحقاتهم دون تزاحم.



أماكن صرف معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل وقنوات متنوعة لصرف معاشات يونيو 2026، بهدف تقليل الزحام على منافذ الصرف التقليدية وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك الحكومية والخاصة، والتي يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إليها لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد مخصص.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى والنجوع، والتي تعد من أكثر المنافذ انتشارًا وتيسيرًا للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول إلى المجتمع اللارقمي.

منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة المنتشرة في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى.

