قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش في حالة تأهب مع تصاعد التهديدات باحتمال تجدد الحرب مع إيران
فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد فيديو بن جفير مع نشطاء أسطول الصمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد.. كم النسبة المتوقعة؟

زيادة المعاشات 2026
زيادة المعاشات 2026
رشا عوني

يستعد أصحاب المعاشات والمستحقين لصرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هناك ترقب واسع لموعد زيادة المعاشات 2026 السنوية و نسبة الزيادة المقررة، حيث من المتوقع أن تتم الزيادة خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقاً للقانون.

موعد زيادة المعاشات السنوية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف اعتبارًا من الأولمن يوليو من كل عام، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم قواعد الزيادة الدورية للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات المالية والاكتوارية الخاصةبتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأميناتالاجتماعية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.

نسبة زيادة المعاشات 2026

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن نسبة زيادة المعاشات 2026 عقب الانتهاء من الدراساتواعتمادها بشكل نهائي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحابالمعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

موعد صرف معاشات يونيو 2026

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،سيتم صرف معاشات شهر يونيو مبكرًا قبل حلول عيد الأضحى، في إطار جهود الدولة للتيسيرعلى أصحاب المعاشات وتوفير مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والمناسبات الرسمية.

وأوضح اللواء جمال عوض أن صرف معاشات يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو2026، من خلال مختلف وسائل الصرف الإلكترونية والتقليدية، بما يضمن سهولة حصولالمواطنين على مستحقاتهم دون تزاحم.
 

أماكن صرف معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل وقنوات متنوعة لصرف معاشات يونيو 2026، بهدف تقليل الزحام على منافذ الصرف التقليدية وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة، والتي يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إليها لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد مخصص.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى والنجوع، والتي تعد من أكثر المنافذ انتشارًا وتيسيرًا للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول إلى المجتمع اللارقمي.
  • منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة المنتشرة في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى.

موعد زيادة المعاشات 2026

على الرغم من تبكير صرف معاشات يونيو، يظل موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات وفقًالقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ثابتًا، وسيتم صرف الزيادةاعتبارًا من أول يوليو 2026، دون أي تأخير

زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2026 موعد صرف معاشات يونيو الاستعلام عن المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

الصين

الصين تخفض الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة في 6 أشهر وسط تباطؤ اقتصادي مفاجئ

الولايات المتحدة والبولندي

مسئولون بولنديون يرحبون ببقاء القوات الأمريكية في أراضيهم

: الأمم المتحدة

جوتيريش: الأمم المتحدة لا تكون قوية إلا بقدر التزام الدول الأعضاء بها

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد