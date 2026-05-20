قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد عرض دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في مصر خلال العامين الماضيين
الصحة تكشف أرقامًا صادمة عن المعلومات الطبية المضللة.. ومصر تحقق إنجازًا تاريخيًا بالقضاء على «التراكوما»
الأزهر يوضح عيوب الأضحية.. ابتعد عنها عند الشراء
فيروس الإيبولا لم يصل مصر والإجراءات الوقائية مشددة بالمطارات.. فيديو
رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بحضور مدبولي
سفير مصر بفرنسا: الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو مستقبل واعد
رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض باب الحل لإنهاء الحرب
روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
محام: القانون الجديد أبقى سن الحضانة للطفل حتى 15 عامًا مع حق الصغير في التخيير
اليوم.. الحكم على 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في قضية العمى الجماعي
4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلمانى لإنقاذ أصحاب المعاشات من المعاناة اليومية

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
فريدة محمد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، أن قرار بنك ناصر الاجتماعي بإتاحة خدمة «صرف المعاش مبكرًا» يمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.

وأشاد، النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجهود التي تقودها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن أصحاب المعاشات كانوا وما زالوا من أكثر الفئات احتياجًا للدعم الحقيقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن توفير السيولة المالية قبل موعد الصرف الرسمي يمنح الأسر قدرًا من الأمان والاستقرار، ويحد من لجوء البعض إلى الاقتراض أو الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وطالب بسرعة اتخاذ 5 إجراءات عاجلة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتخفيف المعاناة عن الملايين من أصحاب المعاشات، تتمثل في : 
1- التوسع الفوري في التحول الرقمي الكامل لخدمات المعاشات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني موحد يتيح جميع الخدمات بسهولة وأمان.

2- زيادة عدد فروع ومنافذ بنك ناصر وماكينات الصراف الآلي بالمحافظات والقرى لمنع التكدس والزحام.

3- إنشاء ربط إلكتروني فوري بين قواعد بيانات التأمينات والبنوك لتسريع الإجراءات ومنع الأخطاء وتعطيل صرف المستحقات.

4- إطلاق برامج توعية مالية مبسطة لمساعدة أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

5- استحداث برامج تمويل اجتماعي صغيرة وميسرة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات إدارية أو فوائد مرهقة.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن تطوير بنك ناصر الاجتماعي يجب ألا يقتصر على طرح خدمات جديدة فقط، بل يتطلب بناء منظومة مالية اجتماعية حديثة قادرة على الوصول السريع للمواطن البسيط، وتقديم خدمات تليق بكبار السن وأصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن مؤكداً أن القيادة السياسية والدولة المصرية تمتلك الإرادة الحقيقية لحماية أصحاب المعاشات، لكن النجاح الحقيقي سيقاس بسرعة التنفيذ، والقضاء على الروتين، وتحويل الخدمات الاجتماعية إلى مظلة أمان حقيقية تحفظ كرامة المواطن المصري.

بنك ناصر الاجتماعي أصحاب المعاشات الاقتراض التحول الرقمي السيولة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

ترشيحاتنا

عروض مسرحية لقصور الثقافة

في مهرجان نوادي المسرح 33.. دعوة للعيش بشكل أكثر إنسانية في عرض "قابل للتدوير" لفرقة الشرقية

محافظ المنوفية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية بكافة القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بالتواجد الميداني وتفعيل غرف العمليات طوال فترة إجازة العيد

المجلس التنفيذي

تنفيذي المنوفية يوافق على تخصيص قطع أراض لإقامة مدرسة بحي غرب شبين الكوم وسجل مدني بقويسنا ونزع ملكية مدرستين بأشمون وتلا

بالصور

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد