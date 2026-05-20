تحرك برلمانى لإنقاذ أصحاب المعاشات من المعاناة اليومية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، أن قرار بنك ناصر الاجتماعي بإتاحة خدمة «صرف المعاش مبكرًا» يمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.

وأشاد، النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجهود التي تقودها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن أصحاب المعاشات كانوا وما زالوا من أكثر الفئات احتياجًا للدعم الحقيقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن توفير السيولة المالية قبل موعد الصرف الرسمي يمنح الأسر قدرًا من الأمان والاستقرار، ويحد من لجوء البعض إلى الاقتراض أو الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وطالب بسرعة اتخاذ 5 إجراءات عاجلة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتخفيف المعاناة عن الملايين من أصحاب المعاشات، تتمثل في :

1- التوسع الفوري في التحول الرقمي الكامل لخدمات المعاشات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني موحد يتيح جميع الخدمات بسهولة وأمان.

2- زيادة عدد فروع ومنافذ بنك ناصر وماكينات الصراف الآلي بالمحافظات والقرى لمنع التكدس والزحام.

3- إنشاء ربط إلكتروني فوري بين قواعد بيانات التأمينات والبنوك لتسريع الإجراءات ومنع الأخطاء وتعطيل صرف المستحقات.

4- إطلاق برامج توعية مالية مبسطة لمساعدة أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

5- استحداث برامج تمويل اجتماعي صغيرة وميسرة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات إدارية أو فوائد مرهقة.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن تطوير بنك ناصر الاجتماعي يجب ألا يقتصر على طرح خدمات جديدة فقط، بل يتطلب بناء منظومة مالية اجتماعية حديثة قادرة على الوصول السريع للمواطن البسيط، وتقديم خدمات تليق بكبار السن وأصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن مؤكداً أن القيادة السياسية والدولة المصرية تمتلك الإرادة الحقيقية لحماية أصحاب المعاشات، لكن النجاح الحقيقي سيقاس بسرعة التنفيذ، والقضاء على الروتين، وتحويل الخدمات الاجتماعية إلى مظلة أمان حقيقية تحفظ كرامة المواطن المصري.