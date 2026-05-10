على خطى البريد.. التضامن تعلن عن صرف المعاش مبكراً عبر بنك ناصر الاجتماعي

في إطار تعزيز الشمول المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً لتلبية متطلبات الحياة المعيشية، أطلقت الحكومة المصرية مؤخراً حلولاً تمويلية مبتكرة تستهدف أصحاب المعاشات؛ حيث أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن منتج مصرفي جديد يتيح صرف المعاش مبكراً لتوفير سيولة نقدية عاجلة للعملاء قبل المواعيد الرسمية، ​وبالتوازي مع هذه الخطوة، أتاح البريد المصري خدمة "سلفني معاش" بالتعاون مع تطبيق "خزنة" الإلكتروني، والتي تمكن أصحاب المعاشات المحولة للبريد من الحصول على سلفة تعادل 3 أضعاف قيمة المعاش تقريباً مع إمكانية السداد على أقساط مريحة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتوفير السيولة النقدية والأمان المادي لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع.



حزمة تيسيرات حكومية لخدمات "صرف المعاش المبكر" وسلف البريد المصري

​بنك ناصر الاجتماعي.. رؤية جديدة للشمول المالي

​يأتي إطلاق منتج "صرف المعاش مبكراً" من بنك ناصر الاجتماعي كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات المصرفية الموجهة لكبار السن والورثة.



وتهدف هذه الخدمة إلى كسر الجمود في مواعيد الصرف التقليدية، حيث تتيح للعميل الحصول على مستحقاته أو جزء منها قبل الموعد الرسمي، وهو ما يمثل طوق نجاة في حالات الطوارئ الصحية أو الالتزامات العائلية المفاجئة.



وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الجانب المادي، بل تمتد لتشمل رقمنة الخدمات وتسهيل وصول المواطن لحقوقه بأقل جهد ممكن، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة المصرفية الحكومية.

​"سلفني معاش".. تعاون مثمر بين البريد والتكنولوجيا

​على الجانب الآخر، يقدم البريد المصري نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع العام والتكنولوجيا المالية (FinTech) عبر تطبيق "خزنة".

وتتيح خدمة "سلفني معاش" للمواطنين الذين يحولون معاشاتهم على مكاتب البريد إمكانية الاقتراض بضمان المعاش بطريقة ميسرة للغاية، حيث تعتبر الميزة التنافسية لهذه الخدمة هي القيمة، و يمكن للمستفيد الحصول على سلفة تصل إلى ثلاثة أضعاف معاشه الشهري، وهي ميزة لا تتوافر في الكثير من القروض الشخصية التقليدية، خاصة مع سهولة الإجراءات التي تبدأ بضغطة زر عبر الهاتف المحمول أو بزيارة لأقرب مكتب بريد.

​آليات السداد والتقديم الميسرة

​ما يميز هذه المبادرات هو مراعاتها للقدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، حيث يتم سداد السلف على أقساط شهرية مريحة تصل إلى عام كامل (12 شهراً)، ويتم خصم القسط تلقائياً من المعاش دون الحاجة لتوجه العميل للبنك أو المكتب شهرياً للسداد.



وللاستفادة من هذه الخدمات، يتطلب الأمر خطوات بسيطة:

- التأكد من تحويل المعاش للجهة المقدمة للخدمة.

- التقديم عبر التطبيقات الإلكترونية المخصصة أو مكاتب البريد وفروع بنك ناصر المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

​خطوة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة

​تمثل هذه التحركات نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع ملف الرعاية الاجتماعية، حيث لم يعد المعاش مجرد مبلغ ثابت ينتظره المواطن نهاية كل شهر، بل أصبح "أداة مالية" مرنة يمكن من خلالها الحصول على تمويلات وسلف ميسرة.



ولا يساهم دمج التكنولوجيا في صرف المعاشات فقط في تقليل الزحام أمام الماكينات والمكاتب، بل يضمن كرامة المواطن ويوفر له بدائل آمنة بعيداً عن الاستدانة غير الرسمية، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.