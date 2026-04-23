التأمينات تعلن موعد صرف متأخرات أصحاب المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، استجابته لشكاوى أصحاب المعاشات الجدد اعتبارا من يناير 2026، مشيرا إلى أنه تواصل مع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممثلة في اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، للوقوف على آخر مستجدات الأزمة.

وأضاف "مرزوق" في بيان له ، أن تحديث منظومة التأمينات يأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق أصحاب المعاشات، وتيسير حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر، وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يواكب جهود التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجهات المختصة تعمل حاليا على إنهاء المشكلة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، وسيتم خلال الأسبوع المقبل صرف كافة مستحقات المواطنين، والتي تشمل المعاشات الشهرية، والمتأخرات، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى أنه سيتم إخطار كل مستحق برسالة نصية على رقم الهاتف المسجل لديه، فور إتاحة المبالغ المستحقة، لضمان وصول الخدمة بشكل منظم ودقيق.

كما شدد النائب أشرف مرزوق، على استمرار متابعته الحثيثة للملف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى الانتهاء الكامل من كافة الإجراءات، وضمان حصول كل مواطن على حقوقه كاملة دون أي تأخير.