نقابة أصحاب المعاشات: علاوة 15% لا تكفي لمواجهة الغلاء ونطالب بزيادة عادلة

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن العلاوة المقررة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وفقًا للقانون لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال إبراهيم أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أنه لا توجد زيادات حقيقية في المعاشات، في الوقت الذي شهدت فيه الأجور زيادات ملحوظة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب العلاوة الدورية بنسبة 15%.

وتابع أنه لا بد أن يكون هناك ضرورة لإقرار علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء، على ألا تقتصر على مدة الخدمة، وأن تشمل جميع أصحاب المعاشات لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.