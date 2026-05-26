وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!

يصل إلي القاهرة في قادم الساعات 3 نجوم محترفين في دوريات أوروبا من أجل الإنضمام إلي معسكر منتخب مصر الوطني استعدادا لمواجهة روسيا وديا بعد غد الخميس.

ومن المقرر وصول الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وحمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة الإسباني للشباب للقاهرة من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني خلال الساعات القادمة.

ويواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم الثلاثاء، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، في إطار استعداداته لمواجهة روسيا ودياً، ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إجراء تعديل قبل مواجهة روسيا وديا بعد غد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقرر نقل تدريبات منتخب مصر الوطني إلي التجمع الخامس استعدادا لمواجهة روسيا وديا استعدادا للمشاركة ضمن منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكند والمكسيك.

وتضم قائمة منتخب مصر الوطني المبدئية لكأس العالم بـ أمريكا وكندا والمكسيك 27 لاعبا ،هم حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، محمد علاء (الجونة).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، طارق علاء (زد)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح (الزمالك)، كريم حافظ (بيراميدز).

خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور (الأهلي)، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومهند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد "دونغا" (النجمة السعودي)، محمود صابر (زد).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي)، هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني)، عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، أقطاي عبد الله (إنبي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني).