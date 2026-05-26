الاحتلال يعلن رأس الناقورة منطقة مغلقة وغارات مكثفة على لبنان.. وتأكيد لحزب الله

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بالتحضير لاجتماع للطاقم الوزاري الصهيوني المصغر اليوم، الثلاثاء، على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 مايو على الأقل عقب التصعيد شمالا.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية: “الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان”.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: “الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا”.

وشن الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة كوثرية الرز جنوبي لبنان وغارات إسرائيلية على بلدات صريفا وكفرا ومجدل سلم، وكذلك غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة دير الزهراني.

وشن الاحتلال 6 غارات إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان.



وقال حزب الله إن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع، واتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض.

وذكر حزب الله أنه لا يحمى لبنان بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية.

