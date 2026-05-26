بشكل غير صريح.. مدير الصحة العالمية ينتقد تدمير الاحتلال لمستشفيات لبنان

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن استمرار الهجمات على القطاع الصحي في لبنان يعوقه عن تلبية احتياجات المواطنين.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: سنواصل دعم تقديم الرعاية الصحية في لبنان وندعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

فيروس إيبولا

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من المرجح أن يتفاقم تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا أكثر قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقال تيدروس لوزراء الصحة الأفارقة خلال اجتماع اليوم الاثنين: "نحن نواجه تفشيا خطيرا وصعبا للغاية. وسيزداد سوءا قبل أن يتحسن".

وأضاف أنه يتم بذل كل الجهود لإيصال المعدات إلى المنطقة المتضررة وتعزيز إجراءات الاحتواء، والتي تشمل، على سبيل المثال، كسب ثقة السكان وعزل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين.

وأضاف: “نعمل على تكثيف العمليات بشكل عاجل، لكن في الوقت الحالي الوباء يسبقنا”.