بقوة 6.9 ريختر.. زلزال يضرب شمال تشيلي

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر شمال تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في صحراء أتاكاما، على بعد نحو 29 كيلومترا من بلدة كالاما، وعلى عمق 109 كيلومترات.

ولم تصدر تحذيرات عن احتمال حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي"، كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة جراء الزلزال.

يذكر أنه في عام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة تبعته موجات تسونامي وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.