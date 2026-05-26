استفزازات متكررة.. القدس تحذر من استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الدينية

أفادت محافظة القدس، بأن مقطع فيديو صُوّر قبل أربعة أيام قرب دير الأرمن في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة وثّق قيام مستعمر بانتهاك حرمة المكان، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في المدينة.





وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أن المشهد الذي ظهر في الفيديو يُعد استفزازاً صارخاً لمشاعر المسيحيين في القدس، واعتداءً على حرمة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في البلدة القديمة.

وأضافت أن هذا السلوك يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي ينفذها مستعمرون بحق المقدسات المسيحية ورجال الدين في القدس، والتي شملت خلال الفترات الأخيرة حوادث شتم وبصق واعتداءات جسدية واستفزازات متكررة.

وأكدت محافظة القدس أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يعكس حالة من الإفلات من العقاب، ويشجع على مزيد من الانتهاكات بحق المقدسات ورجال الدين في المدينة.

ودعت المحافظة إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، وفرض إجراءات رادعة تحول دون تكرارها، بما يضمن حماية المقدسات الدينية في القدس واحترام طابعها التاريخي والديني المتعدد.