الصين تطرد قارباً يابانياً اقتحم المياه التابعة لجزر دياويوي

قال المتحدث باسم قوات خفر السواحل الصينية، جيانج ليويه، إن قوات خفر السواحل اتخذت اليوم /الثلاثاء/ الإجراءات اللازمة لتحذير وطرد قارب الصيد الياباني "شيشي" الذي اقتحم المياه التابعة لجزر دياويوي الصينية.

وأكد جيانج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - أن جزر دياويوي والجزر التابعة لها هي أراض صينية أصيلة، مشيراً إلى أن العمليات التي قامت بها سفن قوات خفر السواحل الصينية كانت متوافقة مع القانون.

وحدث جيانج الجانب الياباني على التوقف فوراً عن جميع الأعمال الاستفزازية والتي تنتهك الحقوق في المياه ذات الصلة، مشيرا إلى أن قوات خفر السواحل الصينية ستواصل تنفيذ عمليات حماية الحقوق وإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزر دياويوي، والدفاع عن سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية بحزم.