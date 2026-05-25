قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: المشروعات القومية هدفها المواطن وتطوير غير مسبوق لكوبري أكتوبر.. فيديو
أحمد موسى: محمد صلاح دخل ضمن كوكبة نجوم العالم الكبار
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك
نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات .. صور
كيف نجحت التعليم في تقليل الإعتماد على "الدروس الخصوصية"بنسبة 50% هذا العام؟|تفاصيل
استدعاء ريهام سعيد إلى مقر نقابة الإعلاميين لسبب مثير
تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص
عمرو أديب: قررت احتفل بالعيد بطريقتي.. وفوز الزمالك بالدوري مبهج
مها متبولي تنتقد فيلم أسد : لا أفهم كيف وافقت الرقابة عليه | خاص
أسقف كنائس شرق السكة الحديد: الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وإنجازاته تدعو للفخر |خاص
الوفد: فصل أى عضو يتخذ السب والقذف منهجًا وأسلوبًا
اتحرّش بـ بياعة وقالهم دي بنتي | القبض على عامل في جريمة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يخضع لجلسة تصوير استعدادا لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

يواصل منتخب مصر تحضيراته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي يخوض الفراعنة منافساتها ضمن المجموعة السابعة والتي تضم كذلك منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وسيخضع لاعبو منتخب مصر خلال الساعات المقبلة لجلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم داخل مقر معسكرهم المقام حاليا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أول مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منافسه منتخب روسيا مساء الخميس المقبل.

وتقام مباراة مصر وروسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتنقل قناة “أون سبورت” المباراة حصريًا، بعد حصولها على حقوق بث المباريات الودية الخاصة بالمنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يلعب حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالي : 

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: هيثم حسن - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

مباريات مجموعة مصر في كأس العالم
ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مصر × بلجيكا: 15 يونيو – 10 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو – 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو – 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 منتخبات بلجيكا نيوزيلندا لاعبو منتخب مصر بطولة كأس العالم مركز المنتخبات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

ترشيحاتنا

الونش

أفشة يحتفل بعيد ميلاد محمود جنش بهذه الطريقة

زد اف سي

زد إف سي يحقق الفوز على المصري في كأس عاصمة مصر

جينيزيو

ليل الفرنسي يقيل مدربه جينيزيو

بالصور

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

5 سيارات
5 سيارات
5 سيارات

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد