منتخب مصر يخضع لجلسة تصوير استعدادا لكأس العالم

يواصل منتخب مصر تحضيراته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي يخوض الفراعنة منافساتها ضمن المجموعة السابعة والتي تضم كذلك منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وسيخضع لاعبو منتخب مصر خلال الساعات المقبلة لجلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم داخل مقر معسكرهم المقام حاليا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أول مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منافسه منتخب روسيا مساء الخميس المقبل.

وتقام مباراة مصر وروسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتنقل قناة “أون سبورت” المباراة حصريًا، بعد حصولها على حقوق بث المباريات الودية الخاصة بالمنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يلعب حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالي :

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: هيثم حسن - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

مباريات مجموعة مصر في كأس العالم

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مصر × بلجيكا: 15 يونيو – 10 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو – 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو – 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.