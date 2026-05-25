بيزيرا: بعد خسارة الكونفدرالية أصبحنا أقوى لحسم لقب الدوري

أبدى خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال خوان بيزيرا في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"كنت حزين لما هدف اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية اتلغى لكن هذه هي كرة القدم ".

وتابع خوان بيزيرا :" بعد خسارة الكونفدرالية اصبحنا اقوى لحسم لقب الدوري المصري وكان لازم نكسب البطولة ونفرح الجمهور ".

واكمل خوان بيزيرا :" احنا اشتغلنا كتير جدا على نفسنا لحصد بطولة الدوري وإحنا بنبذل مجهود كبير في التدريب".