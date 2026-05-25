تركي آل الشيخ يكشف عن زيارته لمنزل أحمد حلمي ومنى زكي

كشف الوزير تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بزيارة منزل الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "سعدت جدا بزيارة منزل النجم الكبير أخي العزيز أحمد حلمي والنجمة الكبيرة منى زكي وعائلتهم الجميلة".

وكان أكد تركي آل الشيخ دعمه الكامل للعلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى أن هناك محاولات خارجية تهدف لإثارة الفتنة والوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر تركي آل الشيخ صورة تضم أبرز 7 ملاكمين في العالم، وعلّق عليها قائلاً:"اهم ٧ ملاكمين في العالم … فين اللي بيروج من برا بهدف الوقيعة بين القوه الناعمه؟! … لن نكون إلا معاً حفظ الله مولاي الملك وسيدي ولي العهد القائد الملهم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعبين الشقيقين".

وشدد آل الشيخ على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين أكبر من أي محاولات للتفرقة أو بث الفتن.