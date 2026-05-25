الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد 48 ساعة.. شو مشتقلي لـ وائل كفوري تتخطى المليون مشاهدة

سعيد فراج

حقّقت أغنية "شو مشتقلي" للنجم وائل كفوري تفاعلاً واسعاً عبر مختلف المنصات الرقمية، مؤكدةً بعد يومين من طرحها. 

تمكّنت الأغنية من تخطّي حاجز المليون مشاهدة عبر قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب خلال أول يومين فقط على طرحها، كما تصدّرت قائمة الترند في عددٍ من الدول العربية والأجنبية مثل لبنان والاردن والكويت وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب والسويد وكندا والمانيا، بالتزامن مع وصولها إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة YouTube Trending Worldwide، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها كفوري مع كل إصدار جديد.

وكان وائل كفوري قد أطلق أغنية "شو مشتقلي" باللهجة اللبنانية عبر جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية الرقمية، بإحساس رومانسي يحمل بصمته الفنية المعهودة، من كتابة سين وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صبّاح.

أغنية "شو مشتقلي" 

أغنية "شو مشتقلي" من كتابة سين، فيما حملت الألحان والإنتاج الموسيقي توقيع طارق أبو جودة، مع توزيع موسيقي وميكس وماسترينغ لعباس صبّاح.

وكان كفوري قد أثار حماس جمهوره للأغنية قبل طرحها بيومين، فقلب مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر الترند فور مشاركته جملة واحدة من كلماتها عبر قناته الرسمية على تطبيق واتساب، ما أشعل موجة واسعة من التفاعل والترقّب بين محبّيه. 

كما تناقل الجمهور بشكل واسع الجملة التشويقية من مطلع الأغنية، لتتحوّل خلال ساعات إلى واحدة من أكثر العبارات تداولاً بين روّاد مواقع التواصل، في تأكيد جديد على الحضور الجماهيري الكبير الذي يتمتّع به وائل كفوري وقدرته الدائمة على خطف الاهتمام مع كل إصدار جديد.

وفي لفتةٍ عفوية تجاه جمهوره وقبل ساعات من طرح جديده، وجّه وائل كفوري رسالة صوتية عبر قناته الرسمية على واتساب، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الواسع الذي رافق اصدار الأغنية.

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

ألم بسيط.. بيزيرا يكشف كواليس إصابته في نهاية مشوار الزمالك بالدوري والكونفدرالية

باباك أماميان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان سياسة سيئة

نائب برلماني يطالب بزيادة ماكينات الصراف وتوفير السيولة

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

