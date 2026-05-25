بعد 48 ساعة.. شو مشتقلي لـ وائل كفوري تتخطى المليون مشاهدة

حقّقت أغنية "شو مشتقلي" للنجم وائل كفوري تفاعلاً واسعاً عبر مختلف المنصات الرقمية، مؤكدةً بعد يومين من طرحها.

تمكّنت الأغنية من تخطّي حاجز المليون مشاهدة عبر قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب خلال أول يومين فقط على طرحها، كما تصدّرت قائمة الترند في عددٍ من الدول العربية والأجنبية مثل لبنان والاردن والكويت وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب والسويد وكندا والمانيا، بالتزامن مع وصولها إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة YouTube Trending Worldwide، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها كفوري مع كل إصدار جديد.

وكان وائل كفوري قد أطلق أغنية "شو مشتقلي" باللهجة اللبنانية عبر جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية الرقمية، بإحساس رومانسي يحمل بصمته الفنية المعهودة، من كتابة سين وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صبّاح.

وكان كفوري قد أثار حماس جمهوره للأغنية قبل طرحها بيومين، فقلب مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر الترند فور مشاركته جملة واحدة من كلماتها عبر قناته الرسمية على تطبيق واتساب، ما أشعل موجة واسعة من التفاعل والترقّب بين محبّيه.

كما تناقل الجمهور بشكل واسع الجملة التشويقية من مطلع الأغنية، لتتحوّل خلال ساعات إلى واحدة من أكثر العبارات تداولاً بين روّاد مواقع التواصل، في تأكيد جديد على الحضور الجماهيري الكبير الذي يتمتّع به وائل كفوري وقدرته الدائمة على خطف الاهتمام مع كل إصدار جديد.

وفي لفتةٍ عفوية تجاه جمهوره وقبل ساعات من طرح جديده، وجّه وائل كفوري رسالة صوتية عبر قناته الرسمية على واتساب، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الواسع الذي رافق اصدار الأغنية.