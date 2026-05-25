في عيد ميلاد وفاء عامر .. آيتن عامر تتحدث عنها وتصفها بفنانة استثنائية

تحدثت الفنانة آيتن عامر عن شقيقتها الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم، مشيدة بموهبتها ومسيرتها الفنية، ومؤكدة أنها تتمنى العمل معها في عمل فني قريب.



وقالت آيتن عامر فى مداخلة هاتفية مع برنامج "لمن يهمه الفن" على راديو نغم إف إم، إن شقيقتها وفاء عامر فنانة استثنائية تمتلك قدرة خاصة على إضافة لمستها الخاصة إلى الشخصيات التي تقدمها، ولا تقبل أن يتم تقييد أدائها التمثيلي.

وأضافت آيتن أنها من أشد المعجبين بأعمال وفاء عامر الفنية، مشيرة إلى مجموعة من أبرز أعمالها التي تركت بصمة في مشوارها، من بينها فيلم "كف قمر"، ومسلسلات "الملك فاروق"، و"جسر الخطر"، و"التوأم"، و"الطوفان".

آيتن عامر: أتمنى مشاركة شقيقتى وفاء فى عمل فنى

واختتمت آيتن عامر حديثها بالتعبير عن أمنيتها في تقديم عمل فني يجمعها بشقيقتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن التعاون بينهما سيكون تجربة مميزة على المستوى الفني والإنساني.

عيد ميلاد وفاء عامر

تحتفل اليوم الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر، بعد أن قدمت عددًا كبيرًا من الأدوار التي رسخت حضورها في أذهان الجمهور.

وُلدت وفاء عامر في مدينة الإسكندرية، وهي شقيقة الفنانة إيتن عامر، وقد ساهمت في رعايتها خلال فترة الطفولة، خاصة أنهما عاشتا معًا لسنوات طويلة.

التحقت وفاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واضطرت خلال فترة دراستها إلى استئجار غرفة صغيرة بالقرب من المعهد للإقامة، نظرًا لوجود أسرتها في الإسكندرية.

بدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل "الزوج أخر من يعلم"، ثم قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية المميزة، من أبرزها: "ليالي الحلمية"، "زمن الحب الضائع"، "أميرة من عابدين"، "امسك حكومة"، "ذئاب الجبل"، و"فارس بلا جواد".

كما شاركت في السينما من خلال أفلام: "الجراج"، "امرأة وخمسة رجال"، "أرض أرض"، و"ولا في النية أبقى".

وساهم مسلسل "الملك فاروق" في إعادة اكتشاف موهبتها بشكل أوسع، وتثبيت مكانتها الفنية.

على الصعيد الشخصي، فهي متزوجة من المنتج محمد فوزي، ولديها ابن واحد هو عمر، كما مرت بصدمة إنسانية بعد وفاة شقيقتها الكبرى.