قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: المشروعات القومية هدفها المواطن وتطوير غير مسبوق لكوبري أكتوبر.. فيديو
أحمد موسى: محمد صلاح دخل ضمن كوكبة نجوم العالم الكبار
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك
نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات .. صور
كيف نجحت التعليم في تقليل الإعتماد على "الدروس الخصوصية"بنسبة 50% هذا العام؟|تفاصيل
استدعاء ريهام سعيد إلى مقر نقابة الإعلاميين لسبب مثير
تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص
عمرو أديب: قررت احتفل بالعيد بطريقتي.. وفوز الزمالك بالدوري مبهج
مها متبولي تنتقد فيلم أسد : لا أفهم كيف وافقت الرقابة عليه | خاص
أسقف كنائس شرق السكة الحديد: الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وإنجازاته تدعو للفخر |خاص
الوفد: فصل أى عضو يتخذ السب والقذف منهجًا وأسلوبًا
اتحرّش بـ بياعة وقالهم دي بنتي | القبض على عامل في جريمة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلاد وفاء عامر .. آيتن عامر تتحدث عنها وتصفها بفنانة استثنائية

وفاء وايتن عامر
وفاء وايتن عامر
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة آيتن عامر عن شقيقتها الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم، مشيدة بموهبتها ومسيرتها الفنية، ومؤكدة أنها تتمنى العمل معها في عمل فني قريب.

وقالت آيتن عامر فى مداخلة هاتفية مع برنامج "لمن يهمه الفن" على راديو نغم إف إم، إن شقيقتها وفاء عامر فنانة استثنائية تمتلك قدرة خاصة على إضافة لمستها الخاصة إلى الشخصيات التي تقدمها، ولا تقبل أن يتم تقييد أدائها التمثيلي.

وأضافت آيتن  أنها من أشد المعجبين بأعمال وفاء عامر الفنية، مشيرة إلى مجموعة من أبرز أعمالها التي تركت بصمة في مشوارها، من بينها فيلم "كف قمر"، ومسلسلات "الملك فاروق"، و"جسر الخطر"، و"التوأم"، و"الطوفان".

آيتن عامر: أتمنى مشاركة شقيقتى وفاء فى عمل فنى

واختتمت آيتن عامر حديثها بالتعبير عن أمنيتها في تقديم عمل فني يجمعها بشقيقتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن التعاون بينهما سيكون تجربة مميزة على المستوى الفني والإنساني.

عيد ميلاد وفاء عامر 

تحتفل اليوم الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر، بعد أن قدمت عددًا كبيرًا من الأدوار التي رسخت حضورها في أذهان الجمهور.

وُلدت وفاء عامر في مدينة الإسكندرية، وهي شقيقة الفنانة إيتن عامر، وقد ساهمت في رعايتها خلال فترة الطفولة، خاصة أنهما عاشتا معًا لسنوات طويلة.

التحقت وفاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واضطرت خلال فترة دراستها إلى استئجار غرفة صغيرة بالقرب من المعهد للإقامة، نظرًا لوجود أسرتها في الإسكندرية.

بدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل "الزوج أخر من يعلم"، ثم قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية المميزة، من أبرزها: "ليالي الحلمية"، "زمن الحب الضائع"، "أميرة من عابدين"، "امسك حكومة"، "ذئاب الجبل"، و"فارس بلا جواد".

كما شاركت في السينما من خلال أفلام: "الجراج"، "امرأة وخمسة رجال"، "أرض أرض"، و"ولا في النية أبقى".

وساهم مسلسل "الملك فاروق" في إعادة اكتشاف موهبتها بشكل أوسع، وتثبيت مكانتها الفنية.

على الصعيد الشخصي، فهي متزوجة من المنتج محمد فوزي، ولديها ابن واحد هو عمر، كما مرت بصدمة إنسانية بعد وفاة شقيقتها الكبرى.

آيتن عامر وفاء عامر برنامج لمن يهمه الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

ترشيحاتنا

الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة ادخار جزء من مصروف البيت دون علم الزوج؟.. أمينة الإفتاء تجيب

الصلاة للمرأة في المنزل بدون إقامة

هل يجب على المرأة الأذان والإقامة للصلاة في المنزل؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء

ليلة يوم عرفة بدأت.. الإفتاء لـ المواطنين: ساعات مباركة لا تدعها تمر دون ذكر أو دعاء

بالصور

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

5 سيارات
5 سيارات
5 سيارات

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد