ضبط شخصين استعرضا بحركات بهلوانية بدراجتين ناريتين في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالأقصر معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص"وقائديهما (طالبان "لا يحملان رخصة قيادة") وبرفقة أحدهما (طالب) .. جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الإستعراض.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.