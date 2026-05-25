الإعدام شنقا لـ متسول بتهمة خطف وهتك عرض فتاة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين ، بمعاقبة متسول بالإعدام شنقا بتهمة خطف وهتك عرض فتاة والمعروفة إعلاميا بفتاة المطرية.



تفاصيل القضية..

تعود أحداث الواقعة بتداول صورة لفتاة مصابة بتأخر عقلى ويظهر عليها علامات تعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى وأطلق عليها فتاة المطرية، حتى تعرف عليها شقيقها.



وكشفت التحريات أن المجنى عليها مصابة بمرض تأخر عقلى وتركت منزل شقيقها فى منطقة المطرية، وتوجهت الى منطقة الظاهر واستغل المتهم بعدما شاهدها فى حديقة إعاقتها الذهنية وتعدى عليها جنسيا،

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.