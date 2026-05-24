ملابسات تهجم سيدة ونجلها المسجل على قريبتهما بسبب الميراث بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم عليها بمنزلها بإستخدام سلاح أبيض وتهديدها بإلحاق الأذى بها ونجلها بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة دكرنس من (الشاكية- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (نجل عمتها "له معلومات جنائية" ووالدته - مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بسلاح أبيض لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقر الأول بإرتكاب الواقعة وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المائية ، ونفت الثانية ما نُسب إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.