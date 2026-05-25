أحمد شبراوي يتوج ببرونزية بطولة أمريكا المفتوحة للأطباق المروحية

حقق المنتخب المصري للرماية نتائج مميزة خلال مشاركته في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة والجائزة الكبرى للأطباق المروحية، المقامة بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، بمشاركة 80 رامياً يمثلون عدداً كبيراً من دول العالم، في واحدة من أقوى البطولات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية الرياضية (FITASC).

ونجح البطل المصري أحمد فاروق شبراوي في انتزاع المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفردي، بعدما قدم أداءً قوياً ومستوى فنياً متميزاً، محققاً نتيجة بلغت 29 طبقاً من أصل 30، ليؤكد قدرته على المنافسة أمام نخبة الرماة المشاركين في البطولة.

وجاء تتويج شبراوي بعد صراع قوي ومنافسة محتدمة مع أفضل سبعة رماة في البطولة، حيث أظهر ثباتاً كبيراً وتركيزاً عالياً طوال مراحل المنافسات، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرماية المصرية في المحافل الدولية.

وعلى مستوى منافسات الفرق، واصل المنتخب المصري تألقه بحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت إنجلترا في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية.

وضم الفريق المصري المتوج بالميدالية البرونزية كلاً من الأبطال أحمد شبراوي، ومارتن رامي، وكلود فتال، الذين قدموا مستويات متميزة طوال البطولة وأسهموا في الحفاظ على مكانة الرماية المصرية بين كبار المنتخبات المشاركة.

وأكدت النتائج التي حققها المنتخب الوطني استمرار الحضور القوي للرماية المصرية في البطولات الدولية، في ظل التطور الفني والبدني الذي يشهده اللاعبون خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بصورة واضحة على مستوى المنافسة والنتائج المحققة أمام مدارس رماية مختلفة من أنحاء العالم.

كما أشادت اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الدولي للرماية الرياضية (FITASC) بالمستوى المتميز الذي ظهر به الرماة المصريون، وبقدرتهم الدائمة على المنافسة والتواجد فوق منصات التتويج في البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد على مدار العام، سواء في المنافسات الفردية أو منافسات المنتخبات.

كلمة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية

وقال اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية إن النتائج التي حققها أبطال مصر في بطولة أمريكا المفتوحة تمثل ثمرة الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، مؤكداً أن التواجد المستمر على منصات التتويج الدولية أصبح انعكاساً حقيقياً للتطور الذي تشهده الرماية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف حسني أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بإعداد الأبطال وفق أحدث النظم التدريبية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في تكساس يؤكد قدرة الرماة المصريين على المنافسة أمام أقوى مدارس الرماية في العالم، ويعزز من مكانة مصر قارياً ودولياً.

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة لأبطال المنتخب الوطني والجهاز الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل والاستعداد للمشاركات الدولية القادمة، من أجل مواصلة حصد الميداليات ورفع اسم مصر عالياً في مختلف المحافل الرياضية العالمية.