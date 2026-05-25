والد بيزيرا: بكيت بعد فوز الزمالك بالدوري.. وجمهور الأبيض كبير وعظيم

أبدى رينان بيزيرا والد خوان بيزيرا، نجم الزمالك، سعادته بحصد الزمالك لبطولة الدوري المصري الممتاز، قائلا: "أنا سعيد بفوز نادي الزمالك بالدوري".

وقال بيزيرا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: "أتمنى أن يستمر نادي الزمالك في حصد البطولات، وإحنا بنشجع الزمالك وبنشجع خوان على الاستمرار في بذل الجهد لصالح الزمالك".

وتابع بيزيرا: "بيزيرا بيتمرن كتير، ويتحدث دائما عن حجم المسؤولية التي يحملها لحصد البطولات في الزمالك".

وأكمل بيزيرا: “بكيت بعد فوز الزمالك بلقب الدوري، وكنت فرحان بالحماس المتواجد لدى جمهور الزمالك، وتقدير وحب الزمالك لبيزيرا”، مؤكدا أن "جمهور الزمالك كبير وعظيم".