الوفد: فصل أى عضو يتخذ السب والقذف منهجًا وأسلوبًا

أكد الدكتور عماد زكى، المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد، أنه لن يسمح بأن يكون بين الوفديين من يتخذ السب والقذف نهجًا، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللائحية التى تصل لفصل العضو من قبل لجنة التنظيم وملاحقته جنائيًا من خلال الإدارة القانونية للحصول على حق من صدر فى حقه سباب أو قذف أو تشهير.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد فى بيان رسمى أصدره منذ قليل جاء نصه "رغم الاختلافات العقائدية والتشريعية بين الإسلام والمسيحية واليهودية، فإنها تلتقي جميعًا عند مبدأ أساسي: أن الكلمة مسئولية، وأن السبّ واللعن والفحش يتعارض مع الإيمان الحقيقي والأخلاق التي هي جوهر الدين".

وأضاف زكى: "ولهذا كانت الدعوة المشتركة في الديانات السماوية دائمًا: "قل خيرًا… أو اصمت".

وقالها سيدنا رسول الله "ليس المؤمن سبابًا أو لعانًا أو فاحشًا أو بذيئًا"، وانطلاقًا من قول رسولنا الكريم "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فإن الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد أكد "أقول إنني ومن اليوم لن أسمح بأن يكون بين صفوف الوفديين عضو مهما كانت ضآلة حجمه السياسي وعدم تصنيفه ضمن أي مستوي قيادي أو حداثة عهده بالوفد، أقول لن يكون بين صفوف عائلة الوفد المحترمة سباب أو لعان أو فاحش أو بذيء يسيء أو تسيء لابن أو ابنة من ابناء أو بنات الوفد وسوف أعرض على الهيئة العليا في اجتماعها القادم أن الإساءة الثابتة صوتًا أو كتابة لا تستدعي التحقيق وإنما تستحق صدور قرار بالفصل من لجنة التنظيم وبعد الفصل سوف تتولي الإدارة القانونية بتوكيل ممن صدر في حقه سباب أو فحش أو بذاءة لملاحقة المسيء جنائيًا.. وأيضًا سوف تتولي لجنة الرصد والمتابعه الإلكترونية كل ما ينشر من إساءات ضد الوفد أو لعضو من أعضائه".

وتابع زكى "أن الحزب فى فترة الدكتور السيد البدوي يتبنى سياسة جديدة مبنية على الاحترام والتقدير وقبول الرأى والرأى الآخر ، والعمل هو أساس التقييم فى المرحلة القادمة ولا مجال للخروج عن القواعد والأصول الوفدية التى تربينا عليها، فالحزب يمر الآن بمرحلة بناء حقيقية ولن يضم بين صفوفه من لا يعرف قيمة الوفد".