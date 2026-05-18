حقيقة إحالة بهاء أبوشقة وعبدالسند يمامة للتحقيق داخل حزب الوفد

نفي الدكتور عماد زكى، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة كلٍ من المستشار الجليل بهاء أبوشقة، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيسي الحزب السابقين، إلى التحقيق، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد الدكتور عماد زكى، أن العلاقة التي تجمع الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، بكل رموز وقيادات الوفد السابقين، وعلى رأسهم المستشار بهاء أبوشقة والدكتور عبدالسند يمامة، هي علاقة تقدير واحترام متبادل، تعكس تاريخًا طويلًا من العمل الوطني والسياسي المشرف داخل أعرق الأحزاب المصرية.

علاقتنا بأبوشقة ويمامة قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل

كما أوضح أن الدكتور السيد البدوي شحاتة على تواصل دائم بالمستشار بهاء أبوشقة في العديد من الملفات والأمور المتعلقة بالحزب، في إطار الحرص على وحدة الوفد والحفاظ على مكانته الوطنية والتاريخية.

وفيما يتعلق بما أُثير بشأن الدكتور عبدالسند يمامة، فإن الأمر اقتصر على طلب توضيح بعض البنود الواردة بميزانية الحزب خلال فترة رئاسته، وذلك بناءً على طلب الهيئة العليا للحزب، وفي إطار مؤسسي ولائحي كامل يراعي الاحترام والتقدير لتاريخه ومكانته.

وقد اكتفى أمين الصندوق بتقديم رد كتابي يتضمن الإيضاحات المطلوبة بدلًا من الحضور، دون أن يحمل الأمر أي شبهة إساءة أو انتقاص بحق أي من قيادات الوفد ورموزه.

وشدد حزب الوفد على أن رؤساء الوفد السابقين الذين تعاقبوا على قيادة الحزب، تحملوا مسئولية وطنية وسياسية كبيرة في مراحل مختلفة من تاريخ الوطن، وكان لكلٍ منهم دوره وجهده واجتهاده في خدمة الحزب والدولة المصرية.

وتابع "زكى" أن الدكتور السيد البدوي شحاتة يؤكد تقديره الكامل واحترامه لكل من جلس على كرسي زعماء الوفد، إيمانًا بأن الوفد سيظل بيتًا وطنيًا جامعًا، يحفظ تاريخه ورموزه، ويعلو دائمًا فوق الخلافات والشائعات ومحاولات الوقيعة.