حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب

أصيب 10 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 عاما حالتها حرجة، إثر حادث سير خطير وقع مساء اليوم الإثنين، في شارع ديزنجوف وسط مدينة تل أبيب، بعدما اصطدمت حافلة بشجرة وعمود كهرباء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث تسبب في انهيار عمود كهرباء وسقوط كابلات على الأرض، ما أثار حالة من الذعر بين المارة ودفع عددًا من المدنيين إلى الفرار من المكان.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى إيخيلوف بينما كانت عمليات الإنعاش مستمرة، في حين أصيب رجل يبلغ من العمر 76 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 49 عامًا بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح متوسطة وستة آخرين بإصابات طفيفة.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث عملت على إسعاف المصابين وإخلاء العالقين، فيما شاركت فرق الإطفاء في عمليات الإنقاذ بعد احتجاز بعض المصابين أسفل الحافلة.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحقق في ملابسات الحادث وأسبابه، بينما شهدت المنطقة المحيطة إغلاقًا مؤقتًا بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الكهربائية.