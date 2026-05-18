الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

من 4 إلى 5 سنوات.. ماذا يخبرنا تعديل قانون النقابات عن مستقبل العمل العمالي؟

حسن رضوان

أثار تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي يقضي بمد مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات، العديد من التساؤلات حول دلالاته وانعكاساته على مستقبل العمل النقابي في مصر. 

فبين اعتبارات الاستقرار التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء من جهة، ومتطلبات التمثيل الديمقراطي وضمان تجديد الدماء النقابية من جهة أخرى، يطرح التعديل نفسه كخطوة محورية في إعادة تشكيل المشهد العمالي. 

ويكتسب القرار أهمية إضافية في ظل ما أكده مجلس النواب من ارتباطه برؤية تستهدف تطوير الحوار الاجتماعي، ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، بما يعكس تحولات أعمق في فلسفة إدارة ملف العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وكشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.

وأشار  إلى أنه يعمل التعديل التشريعي على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.

وقال: يعمل مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية، على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.

وأكد النائب محمد سعفا،ن أن مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
وأكد أن مشروع القانون، يعمل على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديل يمثل بُعدًا تطويريًا يهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتحديث منظومة العمل النقابي، من خلال إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإعداد كوادر نقابية مؤهلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية، وذلك بمدها إلى خمس سنوات بدلًا من أربع، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والفعالية.
 

