منذ 8 سنوات.. متحدث الكهرباء يكشف مفاجأة عن استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل

كشف المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل جديدة بشأن التوجيهات بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل.

وقال المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدمة برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم اإثنين، إن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل يتم تطبيقه في مصر منذ عام 2018، مضيفا أنه تم مؤخرا الدفع نحو لهذا الأمر، وخاصة في ظل الظروف الحالية.

وتابع المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي المزيج بحلول عام 2028، بما يعكس رؤية الدولة نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكمل المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تشجيع المواطنين على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية داخل المنازل والمنشآت الخاصة، موضحًا أن هذا التوجه يشمل القطاعين العام والخاص.

وشدد عبد الغني على أن هناك نظامين أساسيين للاستفادة من الطاقة الشمسية؛ الأول هو الاستهلاك الذاتي الذي يتيح إنتاج الكهرباء للاستخدام الشخصي، والثاني هو صافي القياس الذي يربط المحطات بالشبكة القومية.

وأكد المتحدث أن نظام صافي القياس يسمح للمواطن بتصدير الكهرباء الفائضة للشبكة القومية وتسوية الفائض مع شركات التوزيع، مشيرًا إلى أنه قد يحصل على مقابل مادي إذا تجاوز الإنتاج حجم الاستهلاك.

وأوضح المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قامت بتأهيل نحو 100 شركة متخصصة في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، تعمل وفق معايير دقيقة؛ لضمان جودة التنفيذ وسلامة التشغيل، بما يتيح للمواطنين حرية اختيار الأنسب.