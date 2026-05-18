الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ملتقي التشبيك للأعمال الزراعية الخضراء في بني سويف

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( جي اي زد- مصر) ملتقى التشبيك للأعمال الزراعية الخضراء في بني سويف بمشاركة 115 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومقدّمي خدمات تطوير الأعمال، إلى جانب الشركات الخضراء المشاركة في برنامج المسرّعة.

وذكر بيان للوكالة الالمانية للتعاون الدولي، اليوم الاثنين، أن الملتقى شكل منصةً لتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في المنظومة، بهدف دعم ريادة الأعمال الزراعية المستدامة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر.

وأوضح البيان أن الجلسة الافتتاحية استعرضت رؤية المسرّعة وأهدافها الاستراتيجية وآليات الدعم التي تقدمها، تلتها جلسة متخصصة حول التمويل الأخضر ودور الابتكار الرقمي في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص والأسواق الخضراء.

وأشار البيان إلى أن الملتقى تضمن جلستَي تشبيك التي أتاحتا للمشاركين فرصًا لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون، وبناء شراكات محتملة بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الأعمال الزراعية والتنمية، مما ساهم في تسهيل أكثر من 442 فرصة تشبيك وتعاون بين المشاركين.