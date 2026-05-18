تفاصيل أحدث سيارة لستروين

كشفت ستروين عن النسخة الجديدة من C5 Aircross موديل 2027، في خطوة تعزز حضورها ضمن فئة الـ SUV-C العائلية، مع تحديثات تصميمية وتجهيزات متطورة ترفع من مستوى الراحة والتكنولوجيا.

تعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصانًا، مع أبعاد توفر مساحة داخلية رحبة تشمل طول 4650 مم، وعرض 1902 مم، وارتفاع 1668 مم، وقاعدة عجلات 2784 مم، إضافة إلى سعة تخزين خلفية تصل إلى 565 لترًا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية 10 بوصات، وشاشة لمس عمودية عالية الدقة 13 بوصة، ونظام صوتي من 6 سماعات، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، إلى جانب عجلات رياضية قياس 19 بوصة.

كما توفر باقة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، وكاميرا 360 درجة، ونظام فرامل نشط، ومراقبة النقاط العمياء، ومثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، وباب خلفي كهربائي.

وتتوافر C5 Aircross بفئتين: Advanced بسعر 1,695,000 جنيه، وUltimate بسعر 1,935,000 جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.