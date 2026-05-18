الخارجية : أهمية تدخل السلطات الصومالية لإطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين

استقبل السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، السفير علي عبدي أواري، سفير الصومال في القاهرة، لمتابعة أوضاع البحارة المصريين المختطفين في ناقلة النفط M/T Eureka، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج وبصفة خاصة في الدول الأفريقية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية.

أكد مساعد وزير الخارجية أهمية إطلاق سراح كافة البحارة المصريين المحتجزين في أقرب فرصة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وأهمية تدخل السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراح المواطنين المصريين.

ومن جانبه، أبرز السفير الصومالي الجهود المبذولة لإطلاق سراح البحارة المصريين والاتصالات رفيعة المستوى التي يتم إجراءها في هذا الصدد.

كما تم مناقشة الجهود المصرية الرامية للحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، في إطار تمكين الحكومة الصومالية وأجهزتها من بسط سيطرة الدولة على كامل ترابها بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد ويساعد على التصدي لظاهرتي الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة. كما تم النظر في سبل تعزيز التعاون المشترك في موضوعات الأمن البحري والنفاذ إلى البحر الأحمر، وأهمية تنسيق المواقف بين الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتأكيد على ملكيتها الحصرية لهذه العملية.