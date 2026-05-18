الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسائل مصرية حاسمة لدعم ليبيا.. أبو العينين: استقرار الدولة الليبية جزء من أمن مصر القومي

محمد ابو العينين
رنا عبد الرحمن

استعرض الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أبرز ما جاء في كلمة النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت حضور المستشار عقيلة صالح.

وأكد أبو العينين في كلمته أن العلاقات المصرية الليبية تمتد عبر التاريخ، وترتكز على روابط قوية بين الشعبين، مشددًا على أن أمن ليبيا واستقرارها يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي المصري، وهو ما يفسر موقف مصر الداعم للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصل تقديم الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا، انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومساندة الشعب الليبي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد.

ووجّه عضو مجلس النواب تحية خاصة إلى الشعب الليبي والقيادات البرلمانية، مؤكدًا أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي حين أعلن أن “ليبيا خط أحمر”، لعب دورًا مهمًا في التصدي لمحاولات استهداف الدولة الليبية ومنع انزلاقها إلى مزيد من الفوضى والصراعات.

وشدد أبو العينين على ضرورة الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية، معتبرًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمثل المسار الأهم لتحقيق الاستقرار واستعادة الشرعية، مع التأكيد على ضرورة حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة فقط.

وأوضح أن مستقبل ليبيا يجب أن يُصنع بإرادة وطنية خالصة، مؤكدًا أن جميع القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية يجب أن تكون نابعة من توافق “ليبية – ليبية”، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

كما أشار إلى أن استمرار حالة الانقسام والصراع يؤثر بشكل مباشر على مقدرات الدولة الليبية وثرواتها، رغم ما تمتلكه البلاد من إمكانيات اقتصادية ضخمة تؤهلها لتحقيق طفرة تنموية كبيرة خلال سنوات قليلة.

وفي السياق ذاته، أكد أن التجربة المصرية في التنمية أصبحت نموذجًا ناجحًا في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وإنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية متطورة، بفضل التخطيط والإدارة الحديثة والإرادة السياسية، وهو ما يمكن الاستفادة منه في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا.

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

