متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة".



وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء أكد على أهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة.

ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه ارتفعت الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري؛ حيث عكست الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في عدد الشكاوى بهذا الشأن.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك آليات تم التوافق عليها من جانب الوزارات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة؛ من أجل الإسراع بمواجهة هذه الظاهرة، التي سيتم متابعتها بصورة دورية.

