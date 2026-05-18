قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة كمال: بنستورد الغاز عشان الكهرباء برقم كبير.. وعندنا الطاقة الشمسية بديل مهم
8 آلاف حالة عقر ووفاة وفقدان بصر .. الحريشي: خطر الكلاب الضالة يتصاعد
النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي
وفاة والدة الإخواني الهارب معتز مطر
بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL
8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط
بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي
رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو
عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة: توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق المصلحة
متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف الإسكندرية تناقش تأثير الصرف الصناعي وتطبيق منظومة المراقبة الذكية

ورشة عمل بالصرف الصحي
ورشة عمل بالصرف الصحي
أحمد بسيوني

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل، ورشة عمل متخصصة بعنوان: “دراسة تقييم تأثير الصرف الصناعي على منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية وإمكانية تطبيق منظومة المراقبة الذكية”، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومات المرافق الحيوية وفق أحدث النظم التكنولوجية.

حضور القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاع مياه الشرب والصرف

وشهدت الورشة حضور نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في مقدمتهم الدكتور طارق صبري مدير الإدارة العامة للصرف الصحي بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور ياسر يوسف رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور حسام الشربيني مستشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وأشرف النجار رئيس قطاع الصرف الصناعي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والرقابية والباحثين والمتخصصين في مجالات البنية التحتية والإدارة الذكية للمرافق.

الإدارة الذكية للمرافق ضرورة حتمية

وأكد المهندس سامي قنديل، خلال كلمته، أن الإدارة الذكية للمرافق أصبحت ضرورة حتمية في ظل التوسع العمراني والتطور التكنولوجي المتسارع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحديث منظومة العمل ورفع كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف «قنديل» أن دراسة تأثير الصرف الصناعي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، خاصة مع التوجه نحو تطبيق أنظمة المراقبة الذكية التي تتيح سرعة رصد المشكلات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق صبري بالتعاون القائم بين الجهات المختلفة لتطوير منظومة الصرف الصحي، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم خطط التطوير وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

كما أوضح الدكتور ياسر يوسف أن تطبيق نظم المراقبة الذكية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع المرافق، لما يوفره من قدرة على المتابعة اللحظية وتحسين إدارة الموارد وتقليل الأعطال والتحديات التشغيلية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام الشربيني أن الورشة تأتي ضمن جهود الشركة لدعم البحث العلمي وربط الدراسات التطبيقية بواقع التشغيل، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تدعم خطط التطوير المستقبلية، مشيرًا إلى أن التطور الكبير في تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح يفرض ضرورة تبني أدوات حديثة للمراقبة والتحليل والتنبؤ بالأعطال والمشكلات قبل حدوثها، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أشرف النجار أن ملف الصرف الصناعي يُعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الشركة، نظرًا لتأثيره المباشر على كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة المراقبة الذكية سيسهم في تعزيز أعمال المتابعة والرقابة، وتحسين سرعة الاستجابة لأي متغيرات أو مخالفات، بما يدعم الحفاظ على البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والبيئية.

وشهدت ورشة العمل مناقشات موسعة حول آليات تقييم تأثير الصرف الصناعي على الشبكات ومحطات المعالجة، إلى جانب استعراض عدد من النماذج والتطبيقات الحديثة لأنظمة المراقبة والتحكم الذكي، وسط تأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

الإسكندرية ورشة عمل صرف صحي المراقبة الذكية المنازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

أدفوكات

أدفوكات يعلن تشكيلة كوراساو لكأس العالم

الزمالك

معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك

كأس العالم

الإصابات تضرب كأس العالم 2026.. غياب 17 نجمًا بينهم ثلاثي مصري

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد