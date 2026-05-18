صرف الإسكندرية تناقش تأثير الصرف الصناعي وتطبيق منظومة المراقبة الذكية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل، ورشة عمل متخصصة بعنوان: “دراسة تقييم تأثير الصرف الصناعي على منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية وإمكانية تطبيق منظومة المراقبة الذكية”، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومات المرافق الحيوية وفق أحدث النظم التكنولوجية.

حضور القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاع مياه الشرب والصرف

وشهدت الورشة حضور نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في مقدمتهم الدكتور طارق صبري مدير الإدارة العامة للصرف الصحي بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور ياسر يوسف رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور حسام الشربيني مستشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وأشرف النجار رئيس قطاع الصرف الصناعي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والرقابية والباحثين والمتخصصين في مجالات البنية التحتية والإدارة الذكية للمرافق.

الإدارة الذكية للمرافق ضرورة حتمية

وأكد المهندس سامي قنديل، خلال كلمته، أن الإدارة الذكية للمرافق أصبحت ضرورة حتمية في ظل التوسع العمراني والتطور التكنولوجي المتسارع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحديث منظومة العمل ورفع كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف «قنديل» أن دراسة تأثير الصرف الصناعي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، خاصة مع التوجه نحو تطبيق أنظمة المراقبة الذكية التي تتيح سرعة رصد المشكلات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق صبري بالتعاون القائم بين الجهات المختلفة لتطوير منظومة الصرف الصحي، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم خطط التطوير وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

كما أوضح الدكتور ياسر يوسف أن تطبيق نظم المراقبة الذكية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع المرافق، لما يوفره من قدرة على المتابعة اللحظية وتحسين إدارة الموارد وتقليل الأعطال والتحديات التشغيلية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام الشربيني أن الورشة تأتي ضمن جهود الشركة لدعم البحث العلمي وربط الدراسات التطبيقية بواقع التشغيل، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تدعم خطط التطوير المستقبلية، مشيرًا إلى أن التطور الكبير في تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح يفرض ضرورة تبني أدوات حديثة للمراقبة والتحليل والتنبؤ بالأعطال والمشكلات قبل حدوثها، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أشرف النجار أن ملف الصرف الصناعي يُعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الشركة، نظرًا لتأثيره المباشر على كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة المراقبة الذكية سيسهم في تعزيز أعمال المتابعة والرقابة، وتحسين سرعة الاستجابة لأي متغيرات أو مخالفات، بما يدعم الحفاظ على البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والبيئية.

وشهدت ورشة العمل مناقشات موسعة حول آليات تقييم تأثير الصرف الصناعي على الشبكات ومحطات المعالجة، إلى جانب استعراض عدد من النماذج والتطبيقات الحديثة لأنظمة المراقبة والتحكم الذكي، وسط تأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.