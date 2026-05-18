الكاف يؤجل العقوبات التأديبية لمباريات الزمالك وصنداونز واتحاد العاصمة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية فورية في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها كل من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشمل الأحداث التي هي قيد المراجعة من لجنة الانضباط بالكاف:

• مباراة نادي أوليمبيك أسفي المغربي ضد إتحاد العاصمة الجزائري - " تأخيرات في المباراة ودخول الجماهير إلى أرض الملعب "

• مباراتي الذهاب والإياب بين نادي الزمالك و إتحاد العاصمة الجزائري - " استخدام الألعاب النارية وأشعة الليزر."

• مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد الجيش الملكي المغربي - “حوادث متعلقة بالجماهير في المدرجات”.



وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل جميع الاجتماعات التأديبية والعقوبات، مفضلاً تجنب أي اضطرابات قبل مباراة الإياب بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وصنداونز.