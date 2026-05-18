برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي في ملف الطاقة المتجددة تعزز الاستقرار الاقتصادي

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدة أن ما يجري من متابعة دقيقة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس بالاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة ورفع نسبة مساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028 تمثل خطوة فارقة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر حديث، يواكب التغيرات العالمية في مجال الطاقة ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأضافت أن التركيز على مشروعات كبرى مثل “أوبليسك” بنجع حمادي، وطاقة الرياح برأس شقير، ومشروعات التخزين في عدد من المحافظات، يعكس جدية الدولة في تنفيذ خططها على أرض الواقع وليس مجرد رؤى نظرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكدت العسيلي أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين صناعة مستلزمات الطاقة يمثلان نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن هذا النهج يخلق فرص عمل جديدة ويقلل الاعتماد على الاستيراد، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، وتؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة المتجددة، بما يحقق أهداف التنمية