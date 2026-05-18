أبو العينين: الرئيس السيسي أسهم في وقف مخططات استهدفت هدم الدولة الليبية

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددًا على أن أمن واستقرار ليبيا يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

إشادة بالموقف المصري تجاه ليبيا

وقال "أبو العينين" خلال الجلسة العامة للمجلس بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن ليبيا دولة عريقة وصاحبة تاريخ كبير، موجهًا التحية إلى الشعب الليبي والقيادات البرلمانية الليبية، مؤكدًا أن التعهد التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "ليبيا خط أحمر" ساهم في وقف المخططات والمؤامرات التي استهدفت هدم الدولة الليبية.

الانتخابات ووحدة المؤسسات طريق الاستقرار

وأوضح "أبو العينين" أن مصر تؤكد دائمًا ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الشرعية والاستقرار داخل ليبيا، مع ضرورة عدم وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

وأضاف أن جميع القوانين والتشريعات الخاصة بليبيا يجب أن تكون "ليبية ـ ليبية"، مؤكدًا قدرة الشعب الليبي على الحفاظ على أرضه وثرواته، والعمل على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي خلال المرحلة المقبلة.

التنمية الشاملة ضرورة لمستقبل ليبيا

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار الصراعات داخل ليبيا يؤدي إلى إهدار قدرات الدولة وثرواتها، لافتًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى تنمية شاملة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة خلال فترة قصيرة.

التجربة المصرية نموذج للتنمية والبناء

وأكد "أبو العينين" أن التجربة المصرية في التنمية والبناء أصبحت نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه داخل ليبيا، موضحًا أن مصر تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من التوسع العمراني وغزو الصحراء، وإنشاء مدن صناعية وتنموية على أعلى مستوى، بفضل الإرادة السياسية والإدارة الحديثة.