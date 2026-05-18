محافظ قنا يستعرض معFAO وWFP الموقف التنفيذي لبرنامج دعم التنمية الريفية

يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعا موسعًا، مع ممثلي منظمتي FAO وWFP، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية والصمود أمام تغيرات المناخ والتغذية من أجل حياة كريمة بمركزي قوص وأبوتشت، وذلك فى إطار جهود المحافظة لدعم القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بمبادرة حياة كريمة، والدكتورة جاكلين بيناب، مدير FAO مصر، والمهندسة دعاء عرفة، مدير برنامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي WFP، والدكتور أحمد دياب، خبير البرامج بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، وسحر سليمان، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، إلى جانب عدد من المختصين بمنظمتي الفاو وبرنامج الأغذية العالمى.

واستعرضت المهندسة دعاء عرفة، مدير برنامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمى WFP، أنشطةWFP، والتي تتضمن أهداف  المشروع وتشمل زيادة قدرة النظم الغذائية على الصمود على المستوى المحلى وتحسين الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية، إلى جانب دعم الأسر الريفية من خلال توفير فرص كسب العيش وتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية والبيئية، فضلا عن التمكين الاقتصادي، للسيدات، حيث يستهدف المشروع تدريب 3000 سيدة، وتم بالفعل تدريب 600 سيدة، بالإضافة إلى تدريب 225 شابا بهدف دمجهم في سوق العمل.
 

كما قدم الدكتور أحمد دياب، خبير البرامج بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، عرضًا حول أنشطة منظمة FAO والتي شملت بناء قدرات المزارعين والشباب في مجالات إدارة المخلفات الزراعية وريادة الأعمال إلى جانب دعم قدرات الريفيين والشباب والسيدات، لإقامة مشروعات منزلية متناهية الصغر، فضلا عن تدريب الشباب على برامج سلامة الغذاء، والعمل على إنشاء مراكز للتسويق والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية بمختلف القرى المستهدفة.

وأوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بمبادرة حياة كريمة، بأن المشروع يستهدف قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بإجمالى 57 قرية، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التنمية المتكاملة بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات والأنشطة الإنتاجية داخل القرى.

إعادة إحياء مصنع التغذية

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة من بينها إعادة إحياء مصنع التغذية بقنا وآلية اختيار موقع وحدة الغربلة بمدينة قفط بما يسهم في دعم الصناعات الغذائية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمزارعين والأسر الريفية.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة أن يشتمل المشروع على 6 أنشطة تتماشى مع الطبيعة الاقتصادية لكل مركز بما يحقق التأثير المباشر على المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج يرتبط بإحداث تحول اقتصادي حقيقي داخل المجتمع، وتطبيق الأنشطة بصورة متنوعة داخل القرى والمراكز مع أهمية استدامة المحفظة التموينية للجمعيات.

فرص عمل جديدة

كما شدد محافظ قنا، على أن المحافظة تعمل جاهدة لخلق فرص عمل جديدة والتخلص من المخلفات الزراعية، والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، لدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

