تموين قنا تضبط 1000 كيلو لانشون منتهي الصلاحية

واصلت مديرية التموين بمحافظة قنا حملاتها الصارمة لضبط الأسواق وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري لضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وأسفرت حملة تموينية، عن نجاح رجال الرقابة التموينية في مصادرة شحنة من المواد الغذائية الفاسدة قبل ترويجها للمستهلكين، حيث تم التحفظ على1000 كجم من مصنعات اللحوم "لانشون"، وتبين بعد الفحص والتدقيق أن كامل الكمية المضبوطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا،

عقب رصد المخالفة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير فني تفصيلي بحالتها وتحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المخالفين.



وأكد القط، استمرار مديرية تموين قنا، تكثيف حملات المرور اليومي على المخازن والمحلات التجارية لردع المتلاعبين بقوت المواطنين.



وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملات تأتى فى إطار الحرص على توافر السلع وتقديم منتجات صحية وآمنة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا.





