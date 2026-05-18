معلومات تغير المناخ: ارتفاع أسعار الطماطم مرتبط بتقلبات الطقس والتغيرات المناخية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغير المناخي لن يحدث مشكلة على المزارع، لكنه يسبب تأثيرات واضحة على المحاصيل الزراعية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، موضحًا أن التذبذب في درجات الحرارة يؤدي إلى تساقط العقد والأزهار وانتشار الأمراض في النباتات.

أوضح "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أكثر المحاصيل التي تأثرت كانت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوالي الموجات الحرارية، وهو أمر غريب عن مناخ ربيع مصر.

وأشار إلى أن المحاصيل الأكثر تأثرًا تشمل الفاكهة مثل المانجو والزيتون، وبعض محاصيل الخضر مثل الطماطم، حيث يقل إنتاجها بشكل ملحوظ، موضحًا أن المناخ الحالي يرهق المزارع المصري.

وشدد على أن الأزمة في ارتفاع أسعار الطماطم وندرتها تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية الحالية، مضيفًا أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة وتذبذبًا كبيرًا في كمية الحرارة، وهذا سيستمر مع بداية فصل الصيف.