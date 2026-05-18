النائب إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى وحل مشكلات المستندات

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه تم خلال جلسات اليوم مناقشة ملف المعاشات، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات للمواطنين قبل إجازة عيد الأضحى، مع مطالبة الهيئة المختصة بالانتهاء من الإجراءات خلال 48 ساعة.

وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن وجود تأخير يواجه بعض أصحاب المعاشات بسبب إجراءات ومستندات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، لافتًا إلى أهمية تسليم الأوراق بشكل مباشر لتجنب أعطال النظام الإلكتروني التي قد تعطل صرف المستحقات.

وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين لضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد.

إنهاء الأزمة في أقرب وقت

وأشار إلى أن مجلس النواب لن يترك حقوق أصحاب المعاشات، وسيعمل على إنهاء الأزمة في أقرب وقت