السبب غير معروف.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر، يوم الاثنين بأن طهران فعلت الدفاعات الجوية الإيرنية في جزية قشم قرب مضيق هرمز، لأسباب غير معروفة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشفت تقارير عبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي أعاد تشغيل قاعدة جوية قديمة قرب مطار بن جوريون، في خطوة مرتبطة بالاستعدادات العسكرية المتصاعدة على خلفية التوتر مع إيران.

وأوضحت صحيفة “معاريف” العبرية، أنه جرى تعيين ضابط احتياط برتبة عميد لقيادة القاعدة التي أُعيد افتتاحها بعد سنوات من إغلاقها، لتتحول إلى مركز تشغيل واستقبال لطائرات التزود بالوقود الأمريكية والقوات العسكرية الداعمة.

وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، ضمن الاستعدادات المرتبطة بإمكانية توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، حيث تتمركز هذه الطائرات إلى جانب مئات الجنود والفنيين الأمريكيين داخل القاعدة.

كما أوضح التقرير أن القاعدة الجديدة القديمة ستتولى تنسيق العمليات المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية، بالتعاون مع سلطات الطيران والمطارات.