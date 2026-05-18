الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تل أبيب تستنفر.. سلاح الجو يعيد تشغيل قاعدة إستراتيجية وسط التوتر مع إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت تقارير إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أعاد تشغيل قاعدة جوية قديمة قرب مطار بن غوريون، في خطوة مرتبطة بالاستعدادات العسكرية المتصاعدة على خلفية التوتر مع إيران.


وبحسب صحيفة “معاريف”، جرى تعيين ضابط احتياط برتبة عميد لقيادة القاعدة التي أُعيد افتتاحها بعد سنوات من إغلاقها، لتتحول إلى مركز تشغيل واستقبال لطائرات التزود بالوقود الأمريكية والقوات العسكرية الداعمة.


وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، ضمن الاستعدادات المرتبطة بإمكانية توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، حيث تتمركز هذه الطائرات إلى جانب مئات الجنود والفنيين الأمريكيين داخل القاعدة.


كما أوضح التقرير أن القاعدة الجديدة القديمة ستتولى تنسيق العمليات المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية، بالتعاون مع سلطات الطيران والمطارات.


وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا قرب انضمام طائرات التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-46، التي ستحمل الاسم العبري “جدعون”، إلى الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، ضمن خطة واسعة لتعزيز قدراته الجوية.


وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أيضًا على شراء سربين جديدين من مقاتلات F-35 Lightning II وF-15، في صفقة تُقدّر بعشرات مليارات الشواقل، في إطار رفع جاهزية القوات الجوية لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

