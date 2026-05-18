حافظ سلماوي: تخزين الطاقة عنصر حاسم لاستقرار الشبكة الكهربائية المستقبلية

أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن تحقيق 42% من الطاقة النظيفة في مصر بحلول 2030 “هدف ممكن”، لكنه يعتمد جزئيًا على دخول الطاقة النووية، والتي لن تكون متاحة قبل ذلك الموعد.

وقال حافظ سلماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن الوصول إلى 45% قبل 2028 يبدو صعبًا؛ بسبب الجدول الزمني للمشروعات الحالية.

التوسع في استخدام الطاقة

وأشار إلى أن مصر حققت نحو 15% من الطاقة المتجددة حتى الآن، مع استمرار تنفيذ مشروعات كبرى مثل طاقة الرياح في المنيا ومشروعات أبيدوس، إضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالصناعة، مؤكدا أهمية تخزين الطاقة لدعم استقرار الشبكة.