الكهرباء: تسهيلات موسعة لتركيب الطاقة الشمسية فوق المنازل

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل «متاح دون شروط معقدة»، مشيرا إلى أن النظام مطبق منذ عام 2013 ويتيح للمواطنين الاستهلاك الذاتي أو الربط بالشبكة عبر نظام «صافي القياس».

وقال منصور عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك اعتماد على أكثر من 100 شركة لتنفيذ وصيانة هذه المحطات، مع تقديم حوافز تشمل إعفاءات جمركية على المعدات، بما يسهم في تشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

توجه الدولة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة

وأشار إلى أن تكلفة المحطات تختلف حسب القدرة، لافتًا إلى أن المحطات المنزلية الصغيرة يمكن أن تغطي احتياجات أساسية بتكلفة مناسبة نسبيًا، ضمن توجه الدولة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.