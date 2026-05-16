الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جنوب سيناء.. مشروعات للطاقة الشمسية وتحلية المياه بالمناطق الصناعية والتجمعات البدوية

المحافظ خلال الاجتماع
ايمن محمد

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، تشمل ترفيق المزارع بمدينة نويبع والمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، إلى جانب مشروعات تحلية المياه بالتجمعات البدوية التابعة لمدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس عيسى متولي، مدير عام جهاز المرافق والكهرباء بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة إمكانياتها وخبراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما قدمت عرضًا تفصيليًا حول المقومات والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروعات، حيث تم طرح عدد من المواقع بمدينة أبو زنيمة لإقامة محطة للطاقة الشمسية.

وطالبت الشركة بتحديد نطاق توزيع الكهرباء المستهدف، إلى جانب تخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية، وما تتضمنه من بطاريات تخزين ومكونات صناعية وفنية داعمة للتشغيل.

ومن جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع الشركة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة في تنفيذ مشروعات الطاقة.

واقترح المحافظ أن تكون المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة من أوائل المواقع التي يتم تنفيذ بها، موجّهًا بسرعة إعداد وإرسال خطابات نوايا من جانب الشركة لبدء الدراسات الفنية اللازمة، تمهيدًا للحصول على الموافقات المبدئية واستكمال إجراءات الإسناد وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد المحافظ أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، خاصة في التجمعات البدوية والمناطق الزراعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

يُذكر أن محافظة جنوب سيناء شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

