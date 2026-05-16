كاف: الجماهير سلاح الزمالك واتحاد العاصمة يتطلع لكتابة التاريخ

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، الضوء على مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

قال كاف عبر الموقع الرسمي: ستتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء السبت نحو ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحًا لقمة عربية نارية تجمع بين نادي الزمالك واتحاد الجزائر، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وحماس مُثير في واحدة من أقوى مباريات الموسم القاري.

وأضاف: سيدخل الفريقان مواجهة إياب النهائي بطموحات مُختلفة، لكن بهدف واحد يتمثل في اعتلاء منصة التتويج، بعد مباراة ذهاب مثيرة الأسبوع الماضي، في ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة، انتهت بنتيجة 1-0 لصالح اتحاد الجزائر، حيث اتسمت بالندية والصراع التكتيكي والحماس الكبير طيلة دقائقها، مما يجعل لقاء العودة مفتوحا على جميع الاحتمالات.

واصل: سيكون الزمالك مطالبًا برد فعل قوي أمام جماهيره الغفيرة، حيث يسعى لقلب تأخره وتحقيق ريمونتادا تقوده نحو التتويج بلقبه الثالث في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما سبق له اعتلاء منصة التتويج في مناسبتين، مشيرًا إلى أنه سيعوّل على خبرة لاعبيه في مثل هذه المواعيد الكبرى، إلى جانب الدعم الجماهيري المنتظر في المدرجات، من أجل الضغط على منافسه منذ الدقائق الأولى ومحاولة حسم المواجهة في الوقت الأصلي من اللقاء.

وأفاد الكاف أنه من المنتظر أن يكون الحضور الجماهيري عنصرًا مؤثرًا في مجريات المباراة، خاصة مع امتلاء مدرجات ملعب القاهرة بجماهير الزمالك الساعين لدفع فريقهم نحو التتويج القاري، في وقت تطمح جماهير اتحاد الجزائر التي ستتنقل بأعداد كبيرة، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي والعودة بالكأس إلى الجزائر.