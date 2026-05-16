قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف: الجماهير سلاح الزمالك واتحاد العاصمة يتطلع لكتابة التاريخ

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
القسم الرياضي

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، الضوء على مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

قال كاف عبر الموقع الرسمي: ستتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء السبت نحو ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحًا لقمة عربية نارية تجمع بين نادي الزمالك واتحاد الجزائر، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وحماس مُثير في واحدة من أقوى مباريات الموسم القاري.

وأضاف: سيدخل الفريقان مواجهة إياب النهائي بطموحات مُختلفة، لكن بهدف واحد يتمثل في اعتلاء منصة التتويج، بعد مباراة ذهاب مثيرة الأسبوع الماضي، في ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة، انتهت بنتيجة 1-0 لصالح اتحاد الجزائر، حيث اتسمت بالندية والصراع التكتيكي والحماس الكبير طيلة دقائقها، مما يجعل لقاء العودة مفتوحا على جميع الاحتمالات.

واصل: سيكون الزمالك مطالبًا برد فعل قوي أمام جماهيره الغفيرة، حيث يسعى لقلب تأخره وتحقيق ريمونتادا تقوده نحو التتويج بلقبه الثالث في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما سبق له اعتلاء منصة التتويج في مناسبتين، مشيرًا إلى أنه سيعوّل على خبرة لاعبيه في مثل هذه المواعيد الكبرى، إلى جانب الدعم الجماهيري المنتظر في المدرجات، من أجل الضغط على منافسه منذ الدقائق الأولى ومحاولة حسم المواجهة في الوقت الأصلي من اللقاء.

وأفاد الكاف أنه من المنتظر أن يكون الحضور الجماهيري عنصرًا مؤثرًا في مجريات المباراة، خاصة مع امتلاء مدرجات ملعب القاهرة بجماهير الزمالك الساعين لدفع فريقهم نحو التتويج القاري، في وقت تطمح جماهير اتحاد الجزائر التي ستتنقل بأعداد كبيرة، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي والعودة بالكأس إلى الجزائر.

الزمالك اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية نهائي الكونفدرالية معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

سوريا

مسئول أممي يعرب عن قلقه إزاء استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بالأراضي السورية

الرئيس الصومالي

الرئيس الصومالي يعلن البدء في تطيبق دستور البلاد بشكل رسمي

أرشيفية

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ72 ألف شهيد

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد