بحوث الصحراء يوزّع 30 كبشًا برقيًا محسّنًا وأعلافًا مجانية بسيوة

واصل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، جهوده لدعم أهالي المناطق الصحراوية وتحسين السلالات المحلية من الأغنام البرقي، من خلال استكمال توزيع 30 كبشًا برقيًا محسّنًا بواحة سيوة ضمن مشروع “برايد” لتعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وذلك في إطار مشروع تحسين سلالات الأغنام البرقي بمحافظة مطروح.

وجاء ذلك في إطار توجيهات معالي  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واهتمام الدولة بدعم المناطق الحدودية ومربي الثروة الحيوانية، وتحت تعليمات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة أهالي هذه المناطق.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع “برايد” أن برايد ينفذ حزمة من الأنشطة التنموية المتكاملة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن المشروع قدّم الدعم لأكثر من 200 من مربي الأغنام البرقي من خلال توفير كباش محسنة وراثيًا لتحسين السلالات، ضمن خطة تستهدف دعم 480 مربيًا من الضبعة حتى السلوم، وسيوة مع توفير الأعلاف مجانًا.

وأوضح أن عملية التوزيع تمت بمقر محطة بحوث الصحراء بسيوة، بحضور الدكتور رمضان محيي الدين الشافعي مدير المحطة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد حاتم مسؤول فريق توزيع الكباش المحسنة بوحدة الإنتاج الحيواني، أن المشروع يشهد لأول مرة تنفيذ برنامج لتحسين السلالات البرقي بواحة سيوة، موضحًا أهمية التحسين الوراثي المستمر لسلالة البرقي لما تتميز به من جودة عالية في إنتاج اللحوم وانخفاض نسبة الدهون وتميز الطعم، مع توعية المربين بأسس اختيار النعاج الأعلى نقاءً للحفاظ على الصفات الوراثية المميزة وزيادة العائد الاقتصادي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إسراء جمال مسؤول المرأة بواحة سيوة، أن اختيار المستفيدين تم وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على السلالات المحسنة، حيث عملت لجنة متخصصة منذ أكثر من 6 أشهر على فحص الحالات المستحقة، وتم اختيار 30 مربيًا من بين نحو 40 مرشحًا تنطبق عليهم الشروط، مع توفير 100 كيلو جرام من الأعلاف المجانية لكل كبش لمدة عام كامل.

وشارك في أعمال التوزيع فريق من الباحثين والمهندسين بقيادة الدكتور أحمد حاتم، وضم الدكتور فرج صابر، والمهندس أحمد أبواليزيد، والمهندسة ميرنا أحمد، والمهندسة مريم وائل، والدكتورة إسراء جمال.

