وكيل زراعة كفر الشيخ: متابعة مستمرة لمنظومة الإنتاج وأعمال التطهيرات| صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية موسعة شملت مراكز الحامول وكفر الشيخ وقلين.

جاء في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورعاية المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية والدعم الميداني للمزارعين.

شملت جولة وكيل الوزارة تفقد وفحص زراعات القطن للتأكد من نسب الإنبات وخلو النباتات من أي إصابات حشرية مبكرة، ومتابعة المساحات المنزرعة بالذرة والوقوف على توافر التقاوى المنتقاة وعمليات التسميد الأولى، والتوجيه المباشر للمزارعين بضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية والتوصيات الفنية المعتمدة.

كما شملت جولة المرور متابعة ميدانية دقيقة لنسب إنجاز أعمال تطهير الترع والمساقي والمصارف الزراعية، والإشراف على رفع المخلفات لضمان وصول مياه الري بنهايات الترع لحماية المحاصيل الصيفية، ومعاينة الحقول القائمة بقلين للتأكد من تطبيق الممارسات الزراعية السليمة.

وختاما لجولة المرور أصدر وكيل الوزارة بعض التوجيهات والتكليفات من خلال تكثيف أعمال الفحص المستمر لمكتشفي الآفات لرصد أي إصابة بدودة الحشد أو دودة القطن

كما شدد على سرعة الانتهاء من كافة خطط التطهير بمركز قلين وباقي المراكز لمنع أي اختناقات في مياه الري، وتسهيل صرف الأسمدة المدعومة من الجمعيات الزراعية للمستحقين دون أي عقبات.