تكثيف حملات النظافة والتجميل بمصيف بلطيم في كفر الشيخ| صور

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم اليوم الجمعة استمرار أعمال النظافة العامة والتجميل إزالة الحشائش الضارة، وتسوية وتمهيد الشوارع الجانبية وكنس الطرق العامة بالمكنسة من الجانبين.

وشملت الجهود نظافة الشوارع من كافة أنواع التراكمات والأتربة وقص وتهذيب النجيلة الطبيعي وورفع المخلفات، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشوارع الجانبية من الحشائش الضارة، ورفع صناديق القمامة أول بأول.وتسوية وتمهيد الطرق المؤدية للدخول بين العمارات.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم على ضرورة متابعة كافة الأعمال بمناطق المدينة المختلفة واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وتسوية التربة الرملية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات.