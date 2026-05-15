قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحماية الاحتلال.. قطر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك

بن غفير
بن غفير
قسم الخارجي

أدانت قطر اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب الممارسات الاستفزازية التي ارتكبها المستوطنين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها "تدين دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك".

واعتبرت الخارجية القطرية أن ذلك انتهـاگا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 

وشددت الخارجية القطرية، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد وزارة الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضيــة الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

قطر وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزير الأمن الإسرائيلي وزارة الخارجية القطرية المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

رئيسة معهد السلام: بكين تمتلك دورا محوريا في تهدئة أزمة مضيق هرمز

الصين

ماذا تريد الصين بشكل مباشر من الولايات المتحدة بشأن ملف تايوان؟.. تفاصيل

مضيق هرمز

خبير عسكري: السيطرة على مضيق هرمز أصبح جزءا من الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وطهران

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد