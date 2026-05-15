أبوظبي تتجاوز مضيق هرمز.. مشروع إماراتي ضخم يضاعف صادرات النفط

أعلنت الإمارات، بناء خط أنابيب نفطي جديد سيتجاوز مضيق هرمز، من المتوقع أن يضاعف هذا الخط القدرة التصديرية للبلاد عبر ميناء الفجيرة الواقع على خليج عُمان.

ويأتي التحرك الإماراتي، بعد الأزمة التي تسبب فيها إغلاق مضيق هرمز، بعد اندلاع الحرب ضد إيران في نهاية فبراير 2026 بهجوم أمريكي إسرائيلي.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أن هذا المشروع المعروف باسم "خط أنابيب غرب-شرق 1"، سيدخل حيز التشغيل بحلول عام 2027.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، واستعرض أداء الشركة، واطّلع على مستجدات مشروع خط أنابيب "غرب–شرق 1" الجديد، الذي من المخطط أن يسهم في مضاعفة السعة التصديرية لشركة "أدنوك" عبر إمارة الفجيرة.

وعلى الرغم من إغلاق مضيق هرمز، فإن الإمارات واصلت تصدير نحو 1.5 مليون برميل يوميا من ميناء الفجيرة عبر خط أنابيب آخر يجاوز مضيق هرمز.